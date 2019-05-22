«Жестокий удар по независимости журналистики»: «Репортеры без границ» — об увольнении сотрудников «Коммерсанта»

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила беспокойство в связи с увольнением журналистов «Коммерсанта» после материала о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Вмешательство акционера в редакционную политику — это жестокий удар по независимости российской журналистики», — говорится в заявлении RSF.

В организации напомнили, что защита журналистских источников является одним из основных принципов, предусмотренных российским законом.

«“Репортеры без границ” выражают свою всецелую поддержку журналистам, объединившихся для защиты принципов независимой и свободной прессы, которые подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти», — отметили в RSF.

20 мая весь состав отдела политики «Коммерсанта» объявил об уходе после увольнения корреспондента Максима Иванова и спецкора Ивана Сафронова. Журналисты заявили, что их ухода потребовал «акционер» издательского дома, поскольку у него были «серьезные претензии» к материалу о Матвиенко.

Один из бывших сотрудников рассказывал СМИ, что на статью владельцу ИД «Коммерсант» Алишеру Усманову якобы жаловалась сама спикер Совфеда. Представитель Усманова, в свою очередь, отмечал, что не имеет отношения к произошедшему, как и сама Матвиенко.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждал, что журналистов уволили из-за нарушения редакционных стандартов. По словам председателя совета директоров газеты Ивана Стрешинского, ему поступило сообщение о якобы заказном характере статьи, а журналисты отказались раскрыть главному редактору свои источники.