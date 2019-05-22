Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку из-за разногласий по Brexit

Лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом объявила об уходе в отставку из-за разногласий по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом она сообщила в своем твиттере.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019

В своем заявлении Лидсом отметила свое неверие в то, что кабинет премьер-министра Терезы Мэй сможет довести Brexit до конца. Она охарактеризовала очередной референдум как «опасный, вызывающий разногласия».

«[Второй референдум] рискует подорвать наш Союз, который я страстно хочу видеть крепким», — почеркнула она.

Как добавляет «Би-би-си», Лидсом стала 36-м министром, который подал в отставку во время премьерства Мэй, 21 человек ранее объявил об уходе из-за разногласий по поводу Brexit.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако несколько раз отклонял предложенные Мэй проекты по Brexit. Если он одобрит трижды отвергнутое соглашение, то Великобритания выйдет из ЕС до летних парламентских канинкул, если нет — до 31 октября.