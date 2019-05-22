Экспертиза выявила расстройство психики у старшей сестры Хачатурян из-за издевательств отца

Психиатрическая экспертиза показала у Крестины Хачатурян, старшей из сестер, обвиняемых в убийстве своего отца, расстройства психики из-за домогательств и издевательств. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Липцер.

«Считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца, Хачатуряна Михаила, должно быть возбуждено уголовное дело посмертно », — рассказал Липцер, отмечая, что издевательства отца привели девушку к попытке суицида в 2016 году.

Адвокат другой сестры Ярослав Пакунин добавил, что защитники трех девушек готовят совместное ходатайство о признании их потерпевшими и проверке действий Хачатуряна на состав преступлений.

Среди них — побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и доведение до самоубийства.

Ранее посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна также было обнаружено расстройство личности, однако он был признан вменяемым.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Мужчину нашли мертвым 2 августа в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

Девушки находятся дома под запретом на определенные действия, среди которых выход на улицу после 19:00, общение с кем-либо кроме следователя и близких родственников. Им также запретили пользоваться интернетом и мобильной связью.