Владелец косаток и белух отказался выпускать их из бухты Средняя по требованию властей

Алексей Решетов, гендиректор компании «Афалина», владеющей косатками и белухами из приморской «китовой тюрьмы», отказался добровольно отпускать животных на волю. Об этом «Новой» сообщил глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это [косатки и белухи] моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», – заявил Решетов перед началом судебного заседания.

Он также назвал недостоверными сообщения о проблемах со здоровьем у животных и смерти нескольких детенышей белух в неволе: «В бухте сейчас 10 косаток и 87 белух. Все животные живы здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать» (цитата по Интерфаксу).

Южно-Сахалинский городской суд в настоящий момент рассматривает административный иск «Экологической вахты Сахалина» о признании незаконным выделения Росрыболовством квот на вылов в 2018 году, а также бездействия ведомства при принятии решения об изъятии животных. На заседании, помимо еще одной компании-отловщика, ходатайство о прекращении дела подало и само Росрыболовство, однако суд отклонил их.

Напомним, в бухте Средняя с прошлого года находятся около 100 косаток и белух, выловленных в Охотском море для поставки в Китай. Из-за суровых условий содержания ее назвали «китовой тюрьмой». В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить всех животных на волю

В конце февраля сообщалось, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. До этого из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года. По предположению экологов, животные погибли в неволе. Ученые также отмечали ухудшение состояния остальных животных и наличие у них инфекционных заболеваний.