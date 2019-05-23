«Левада-центр»: поддержка равных прав для гомосексуалов достигла максимума с 2005 года

Предоставление равных прав лесбиянкам и геям поддержали 47% россиян, тогда как против выступили 43%, следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводит РБК. Это самый высокий показатель за последние 14 лет исследований, отметили социологи.

О своем отрицательном отношении к гомосексуалам заявили 56% респондентов, тогда как еще почти 40% относятся к ним «безразлично», а одобряют их только 3%. О наличии гея или лесбиянки среди знакомых рассказали 8% опрошенных, тогда как ранее этот показатель не превышал 6%. Около двух третьих (63%) также были бы готовы в той или иной степени примириться с гомосексуальностью знакомого, тогда как 31% респондентов бы полностью прекратил общение.

Эксперты «Левада-центра» связали результаты со снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде. «Если завтра снова начнут показывать людей с горящими глазами, которые будут кричать, что кто-то опять развращает тысячелетние моральные устои России, — градус нетерпимости к ЛГБТ снова возрастет», — заявил в разговоре с РБК политолог Алексей Макаркин.

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При этом гомосексуалы оказались вторыми, после членов религиозной секты, с кем россияне бы не хотели жить по соседству. С неприязнью или страхом к потенциальному соседству с гомосексуальной пары бы отнеслись 59% респондентов, показал другой опрос «Левада-центра», результаты которого опубликовали накануне. От соседей из секты бы дистанцировался 71%, от неблагополучной семьи — 57%, а от уроженцев Средней Азии и Северного Кавказа — 45%.