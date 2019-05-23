СК: в Астрахани задержали троих националистов по делу об экстремистском сообществе

Следственный комитет задержал в Астрахани троих подозреваемых по делу об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Задержанные, по словам СК, были радикальными националистами и, как уточнил источник Интерфакса, якобы готовили политический переворот. Для этого они проводили тренировки с холодным и пневматическим оружием, вербовали новых сторонников, при общении использовали шифр, а также пытались приобрести огнестрельное оружие.

В ходе обысков у них обнаружили коктейли «Молотова» и инструкции по изготовлению взрывчатки, патроны, военную экипировку, ножи, противогазы и фашистскую атрибутику. Двое из задержанных были местными жителями, третий был из Краснодарского края.