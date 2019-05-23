Партия Зеленского «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», выдвинувшая Владимира Зеленского кандидатом на выборы президента Украины, выбрала своей идеологией либертарианство. Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
По его словам, в основе идеологии партии лежат политическая воля и такие отношения государства и человека, в которых последний является высшей ценностью.
«Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг,
запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места», — отметил Стефанчук.
Партия «Слуга народа» была зарегистрирована в декабре 2017 года. Первоначально она носила название «Партия решительных перемен», однако позднее была переименована по аналогии с одноименным сериалом, в котором Зеленский сыграл роль президента.
В январе 2019 года партия выдвинула его кандидатом на выборы президента Украины, на которых он обошел своего соперника Петра Порошенко, получив во втором туре 73,2% голосов. «Слуга народа» планирует участвовать в парламентских выборах. По данным последних опросов, за нее могут проголосовать около 43,8% избирателей.