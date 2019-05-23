В ЕСПЧ подали первую жалобу на незаконный арест во время протестов в Екатеринбурге

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подали первую жалобу на незаконное задержание и арест во время протестов из-за строительства храма в Екатеринбурге. Об этом говорится в телеграм-канале «Апология протеста».

Речь идет о задержании и аресте местного жителя Даниила Пугина (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), которй настаивает, что не совершал ничего предосудительного из того, что ему вменили.

Согласно протоколу, «совместно с другими гражданами [он] повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу».

«Задержание и арест Даниила Пугина и еще более 20 екатеринбуржцев 14 мая являлось не чем иным, как способом запугивания протестующих для достижение общего охлаждающего эффекта, что в свою очередь нарушает статью 11 Конвенции», — подчеркивается в сообщении.

Массовые акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквере у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор, ограждающий стройку. Протесты сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

После вмешательства президента России Владимира Путина строительные работы приостановили. Власти провели опрос, который показал, что против размещения церкви в сквере выступает 74% горожан. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о переносе храма на другую площадку.