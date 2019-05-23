В ДНР первого обвиняемого по делу об убийстве Гиви приговорили к 12 годам

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 12 годам лишения свободы Дмитрия Батрака по делу об убийстве лидера батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви». Об этом сообщило министерство госбезопасности ДНР.

Батрак, являющийся гражданином самопровозглашенной ДНР, как утверждают в МГБ, был завербован сотрудниками СБУ при пересечении блокпоста. По их заданиюс 2016 года он якобы снимал административные здания в Донецке и отслеживал передвижение военной техники и нахождение воинских частей.

В МГБ также заявили, что именно Батрак купил и передал украинским разведчикам симкарты от республиканского оператора связи «Феникс», которые использовались при организации покушения на Гиви. Его признали виновным в шпионаже (ст .321 УК ДНР). Сам он, по словам МГБ, признал вину.

Михаил «Гиви» Толстых получил известность после боев за Иловайск в 2014 году, а его батальон также принимал участие в боях за аэропорт Донецка и в Славянске. С 2015 года Гиви находился в «черном списке» Евросоюза за участие в вооруженных формированиях сепаратистов. Он был убит в феврале 2017 года от выстрела огнемета «Шмель» в здание базы батальона «Сомали» в Макеевке.