Прокуратура Перми начала проверку гимназии, где установили разный проходной балл для мальчиков и девочек

Прокуратура Пермского края начала проверку порядка приема в гимназию № 4, где проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры», — рассказали в прокуратуре.

Накануне в соцсетях распространился документ, из которого следовало, что для поступления в престижную пермскую гимназию для мальчиков установили проходной балл 65,7, а для девочек — 69,1.

Директор школы Татьяна Дьякова объяснила это гендерным принципом обучения и отсутствием чисто «девчачьих» классов: «Как правило, девочки более прилежные, <...> а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже».

Проверку пообещали провести местный Департамент образования и уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова. «У нас в стране равные права у мужчин и у женщин. <...> Если бы я как девочка проходила такой отбор, то была бы оскорблена. И как мама девочки я бы тоже возмутилась», — отметила она.

Пермская гимназия № 4 не в первый раз попадает в поле зрения СМИ. В октябре прошлого года суд оштрафовал учреждение и ее директора за «незаконное ограничение права на образование» ученицы Зины Агишевой, которую отстранили от уроков за то, что она пришла в школу с розовыми волосами.

Помимо этого, прокуратура нашла нарушения в уставе школы: в нем были прописаны требования к прическе и аксессуарам учеников. Ведомство посчитало это вмешательством в частную жизнь детей, а также нарушением права на свободу мысли и самовыражения.