В Ярославле разбили мемориальную табличку у подъезда дома Бориса Немцова

В Ярославле разбили мемориальную доску, установленную на доме, в котором жил политик Борис Немцов. Об этом сообщает «Яркуб» со ссылкой на жителя этого дома.

Фото: Юрий Живаго / Facebook

«Вот такая картина предстала утром у моего дома», — сообщил он.

Бывший депутат от партии «Парнас» и автор идеи установки таблички Василий Цепенда заявил, что обратится в полицию.

Табличку установили накануне годовщины убийства политика — в конце февраля. На ней был выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».

Напомним, что Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.