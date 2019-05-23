Больше половины россиян не считает актуальной проблему домашнего насилия

61% россиян не считает актуальной проблему домашнего насилия, говорится в исследовании аналитического агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», которое оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант» и «Ленты.ру».

47% опрошенных заявили, что проблема насилия в семье является частной и государство или общество не должны в нее вмешиваться. Если женщина заявит о домогательствах на работе, то 40% россиян не одобрят такого признания.

39% респондентов допустили применение силы к близким, 7% заявили, что домашнее насилие простительно, если произошло «сгоряча». Еще 10% опрошенных отметили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием.

63% россиян заявили, что иногда женщины сами провоцируют применение к ним насилия внешним видом, одеждой или поведением.

В 2017 году домашние побои вывели из-под уголовной ответственности. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала это решение ошибкой и выступила за принятие другого закона — о противодействии домашнему насилию.

Согласно итогам опросов Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин. После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашних тиранов выросло: если в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял восемь тысяч звонков, то в 2017 году — порядка 26 тысяч.

Домашнее насилие — это физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие со стороны родственника, супруга или партнера. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, 35% женщин подвергаются домашнему или сексуальному насилию во всем мире, до 38% убийств женщин совершается их интимными партнерами мужского пола.