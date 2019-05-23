Суд заочно арестовал совладельца компании-поставщика спецсвязи для Минобороны и Кремля

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца предприятия «Каскад» Чингиза Агаронова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК) руководителям военной приемки, которые контролируют качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает РБК.

Предприятие «Каскад» занимается поставками спецсвязи для Кремля и Минобороны, отмечает РБК. Заседание проходило накануне в закрытом режиме. В материалах дела говорится, что Агоронов является гражданином России и Израиля. Он уехал из России в 2016 году. Его объявили в международный розыск, о его заочном аресте ходатайствовало следствие.

Дело, возбужденное против Агаронова, выделили из материалов дела военного следственного управления Следственного комитета по РВСН в отношении экс-главы 590-го военного представительства Министерства обороны (ВП МО) Олега Кочана и ведущего специалиста представительства Дмитрия Тюрина. В 2016 году Гарнизонный военный суд приговорил Тюрина к 8,5 годам колонии строгого режима и 11 млн рублей. штрафа, Кочана — к 9 годам и штрафу в 12 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено также против бухгалтера «Каскада» Натальи Европейцевой.

В приговоре Краснознаменского гарнизонного суда указано, что подполковник Тюрин с февраля 2010 года стал ведущим специалистом 590-го военного представительства Минобороны (ВП МО). До этого он служил в двух других ВП, которые, как говорится на сайте министерства, занимаются приемкой сооружений и коммуникаций для РВСН. В 2008 году он контролировал качество и приемку продукции Центрального научно-производственного объединения «Каскад».

Следствие считает, что Тюрин, а также полковник Кочан получали взятки «за совершение действий, входящих в служебные полномочия подсудимого» в пользу компании. В деле упоминаются выплаты на сумму более 3 млн рублей. Также Кочан получил от гендиректора другой компании, ООО «Промстройпроект», взятку в 30 тысяч рублей за подписание договора о поставке кабеля.

Тюрин в своих показаниях утверждал, что речь шла не о взятках, а о материальной помощи. Кочан рассказывал, что материальная помощь требовалась из-за нехватки денег на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений. По его словам, взятка от «Промстройпроекта» была провокацией контрразведчиков.