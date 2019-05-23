«Пусть эти карикатуры походят на него»: Кремль — о запуске комедийного ток-шоу с анимированным Путиным
В Кремле прокомментировали запуск британской корпорацией «Би-би-си» комедийного шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированный президент России.
«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры.
Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Программу будет транслировать телеканал BBC Two. Ее формат — вечернее ток-шоу, в ходе которого мультипликационный президент, сделанный в 3D графике, сидя за столом или перемещаясь по студии, будет общаться с гостями в режиме реального времени.
Роль Путина исполнил британский актер Нэтт Тапли, он же выступил автором реплик президента. На данный момент «Би-би-си» успела отснять два пилотных эпизода с пресс-секретарем бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластером Кэмпбеллом и телеведущей Джун Сарпонг.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) May 21, 2019