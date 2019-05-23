Суд в Казани приговорил фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» к 13 годам колонии

Кировский районный суд Казани приговорил гендиректора ООО «Заря», которая была компанией-арендатором сгоревшего в 2015 году торгового центра «Адмирал», Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

Суд по делу сгоревшего ТЦ начался в марте 2017 года. К уголовной ответственности привлекли 12 человек. Среди них директор «Зари» и два его заместителя, гендиректор ЗАО «УК "АС Менеджмент"» (компания-владелец здания сгоревшего ТЦ), специалист Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, а также пятеро рабочих, проводивших работы на кровле ТЦ.

В зависимости от роли подсудимые обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, неисполнении решения суда, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил безопасности при строительстве, злоупотреблении полномочиями, подделке документов, превышении служебных полномочий и халатности.

Следствие считает, что причиной пожара стало то, что здание не было предназначено для использования в качестве торгового центра, но длительно эксплуатировалось, несмотря на это. Экспертиза заключила, что причиной пожара стало воспламенение пенополиуретана сэндвич-панели или гидроизоляционных материалов.

Пожар в «Адмирале» произошел 11 марта 2015 года, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров. В результате произошедшего 19 человек погибли, 61 человек пострадал. Помимо этого, 618 людям и четырем юридическим лицам был причинен имущественный вред. В общей сложности потерпевшими по делу признали 703 человека. Материальный ущерб физическим лицам составил более 1,5 млрд рублей, юридическим лицам – 2,9 млн рублей.