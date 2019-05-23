Мэр Екатеринбурга отказался исключить сквер из списка площадок под строительство храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался вычеркнуть сквер у театра Драмы из списка площадок под строительство храма Святой Екатерины, сообщает Znak.com со встречи со сторонниками выбора этой площадки.

«Понятно, что никаких конфликтов с губернатором быть не должно, но я буду доводить до него мнение людей, которые пришли. Мнение поменять можно, позицию поменять нельзя», — заявил глава города.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сквер у театра Драмы исключат из перечня мест для строительства храма. Свое заявление он сделал после публикации общественного опроса, который показал, что против строительства церкви на месте сквера выступили 74% горожан.

За включение сквера в шорт-лист выступил протоирей Максим Миняйло, который ранее заявлял, что перенос храма в другое место может сделать его постройку «невозможной и несвоевременной».

В ходе встречи Высокинский не исключил возможность голосования в два тура. Он также добавил, что администрация Екатеринбурга готовит иск к распространителям информации о том, что вместе с храмом будут построены жилые дома.

Массовые акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквере у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор, ограждающий стройку. Протесты сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

После вмешательства президента России Владимира Путина строительные работы приостановили. В Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию: «Опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал».