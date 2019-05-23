В Индии на парламентских выборах лидирует правящая партия. Против нее выступали представители низших каст

В Индии на всеобщих парламентских выборах побеждает правящая партия «Бхаратия джаната парти» (БДП), согласно данным Избирательной комиссии Индии.

Она получает 299 мест в индийском парламенте. Как объясняет CNN, для получения большинства на выборах партии необходимо преодолеть порог в 272 места, всего в парламенте 542 места. Подсчет голосов продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал первое заявление после начала подсчета голосов. «Вместе мы растем. Вместе мы процветаем. Вместе мы построим сильную и инклюзивную Индию», – написал он в твиттере.

Выборы в Индии прошли в семь этапов, первый из них состоялся 11 апреля, последний – 19 мая. В них могли участвовать около 900 млн человек старше 18 лет.

CNN рассказывает, что Моди cтал премьер-министром Индии в 2014 году. Он вместе со своими сторонниками обещал поддерживать низшие индуистские касты (далитов или неприкасаемых). Тем не менее, с момента прихода к власти БДП, они, как и представители других меньшинств, жаловались на дискриминацию.

В последние годы они проводили многочисленные акции протеста. В частности, в апреле прошлого года тысячи далитов начали протесты по всей стране. Они выступали против решения Верховного суда, которое, по их словам, ограничивало действие закона, защищающего их от дискриминации. Тогда в ходе протестов погибли девять человек, полиция арестовала 121 человека.