Следователь: в квартире экс-министра Михаила Абызова при обысках нашли наркотики

В квартире во время обыска бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, обнаружили наркотики.

«В квартире, принадлежащей обвиняемому Абызову, найдены наркотические вещества»,— сказал следователь Сергей Степанов на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении Абызову срока содержания под стражей.

Следователь добавил, что в рамках дела проводятся дополнительные экспертизы и допросы. Срок предварительного следствия продлен до 25 июля.

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