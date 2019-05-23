Минкульт потратит почти 10 млн рублей на показ в Швейцарии фильма о русском меценате. Права на него принадлежат «массажисту Путина»

Министерство культуры России потратит 9,7 млн рублей на кинопоказ в Швейцарии фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!» о российском меценате 19-го века. На госзакупку обратил внимание политик Алексей Навальный.

Помимо четырех показов кинокартины, ведомство планирует устроить две фотовыставки и четыре творческих встречи в двух швейцарских городах. По планам ведомства, мероприятия должны посетить не менее трех тысяч человек.

«Цели и задачи мероприятий — создание благоприятных условий для возрождения духовности, освещение темы меценатства на примере крупнейшего мецената России конца XIX века,

развития диалога зрителя и творческой группы. Упрочение связей и межкультурного диалога России и Швейцарии», — говорится в техническом задании.

Фильм был снят в жанре документальной драмы в 2016 году компанией «Русьтелефильм». Он рассказывает о меценате и золотопромышленнике Иннокентие Сибирякове, который впоследствии принял монашеский постриг и проходил служение на Афоне.

Права на кинокартину принадлежат основателю Русского афонского общества Константину Голощапову. В 2002 году «Новая газета» сообщала, что в 90-х он работал в одной из петербургских бань и обслуживал президента России Владимира Путина в качестве массажиста.

Ранее в 2000 году, по данным «Новой», президент назначил Голощапова на пост гендиректора федерального предприятия «Росцентрпроект», где он занимался продвижением клиентов на должности в системе исполнительной власти. Примерно в то же время Голощапов стал партнером братьев-бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов по банку «Северный морской путь».

Как сообщал Центр управления расследованиями (ЦУР) в 2017 году, Голощапов оказался гражданином Хорватии и владельцем роскошного имения на острове Шипан под Дубровником стоимостью минимум 39 млн евро. Ему также принадлежат два крупных участка в туристическом городе Дженовичи в Черногории, сообщала «Новая».