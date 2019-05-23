Суд в Архангельске отказался рассматривать дело по закону о «фейк-ньюс» из-за ошибок в протоколе

Октябрьский районный суд Архангельска вернул полицейским протокол, составленный ими на местную жительницу Елену Калинину по статье о распространении «фейк-ньюс» (ч.10 ст. 13.15 КоАП). Об этом сообщает 29.ru.

Полицейские в апреле составили протокол на Калинину из-за того, что она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» информацию о месте и времени проведения несогласованной акции против строительства в области мусорного полигона Шиес. Силовики посчитали это недостоверной информацией.

«В протоколе не указано, какие слова, размещенные «ВКонтакте» 26 марта, являются недостоверными, в чем заключается их недостоверность и по каким характеристикам определено, что размещенной информации придан вид достоверной информации», — цитирует издание определение суда.

Помимо этого, суд решил, что нарушение порядка организации митинга или призыв к этому не может квалифицироваться по статье о «фейк-ньюс». «Полицейские планируют заново составить протокол. Сказали, что работают над ошибками», — сообщила Калинина.

Ранее активистку уже оштрафовали за публикацию информации о несогласованном митинге и участие в нем. Общая сумма штрафа составила 47 тысяч рублей.

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Закон о запрете на распространение «фейк-ньюс» вступил в силу 29 марта. Его инициатором был сенатор Андрей Клишас. Закон предусматривает штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение или «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»(как в случае Калининой)увеличивает сумму штрафа до 300 тысяч рублей.