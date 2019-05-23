ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.

Согласно выписке из реестра, квартира находится в жилом комплексе «Садовые кварталы». Ее площадь составляет около 300 кв. м. По оценкам ФБК, стоимость недвижимости составляет не менее 200 млн рублей.

Политик Алексей Навальный утверждает, что у семьи Мединского нет «достаточных легальных доходов», чтобы купить такой пентхаус. Согласно декларации, в 2018 году Мединский заработал 41,9 млн рублей, а его жена — 41,8 млн рублей.

В документе есть информация о том, что это квартира находится в собственности жены Мединского, она была куплена в прошлом году.

Квартира семьи Мединского. Фото: сайт Алексея Навального

Владимир Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 года, он также является членом генерального совета партии «Единая Россия». В 2016 году чиновник оказался в центре скандала вокруг его диссертации, из-за которой экспертный совет ВАК рекомендовал лишить его ученой степени «из-за ненаучности работы». Миноборнауки отказался это делать.