Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» банковские счета Навального

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с банковских счетов и ценных бумаг политика Алексея Навального, который был наложен в 2013 году в рамках уголовного дела «Ив Роше», сообщает РАПСИ из зала суда.

С заявлением о разблокировке счетов Навальный обращался еще в 2015 году, однако тогда суд отклонил его требования из-за «возможных имущественных требования» других лиц.

Кобзев заявил, что все требования Навальным по делам «Ив Роше» и «Кировлеса» погашены, однако арест со счетов сняли только сейчас.

Алексея Навального и его брата Олега обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг, украв тем самым более 30 млн рублей. Братья Навальные не признавали свою вину.

Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений, а защита Навальных настаивала, что руководство компании написало заявление под давлением следователей. В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока, а Олега — к 3,5 годам реального. Он вышел на свободу 29 июня.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за нарушения презумпции невиновности и права на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон, а апреле 2019 года — 20 тысяч евро компенсации и 2,7 тысяч евро судебных издержек за незаконный домашний арест.