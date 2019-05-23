Священник Троице-Сергиевой лавры напал на монаха с ножом. РПЦ решила отстранить его от службы

В Русской православной церкви (РПЦ) решили отстранить от службы священника подмосковной Троице-Сергиевой лавры Севастиана, ударившего ножом монаха Поликарпа, рассказал «Говорит Москва» пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова сообщила «Ленте.ру», что священника задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). Пострадавшего монаха доставили в больницу.

Волков опроверг информацию «Ленты.ру» о том, что инцидент произошел из-за разногласий по поводу денег. «Идет речь о проблемах с внутренним состоянием этого человека (Севастиана – ред.)», – рассказал он.

Сотрудник пресс-службы Троице-Сергиевой Лавры Сергей Бульчук уточнил, что священник борется с онкологией. «Возможно, праздник плюс химия дал такой эффект. Кто не без греха? Но это лично мое мнение», – сказал он.

Ранее в Новокузнецке на год отстранили от церковных служб священника, который во время конфликта с местными жительницами ударил одну из них электрошокером. Конфликт произошел из-за того, что прохожая попросила дочь священнослужителя увести в сторону собаку, которую она выгуливала.