Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова

Активистка из Ростова-на-Дону, член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Такое решение принял совет фонда.

Анастасии Шевченко. Фото из личного архива / FB

Голосование проходило на сайте «Новой газеты» до 30 апреля, в нем приняли участие почти 23 тысячи человек. Его финалистами, помимо Шевченко, стали оппозиционный политик Алексей Навальный, блогер и член «Либертарианской партии» Михаил Светов, глава отделения «Мемориала» в Чечне, политзаключенный Оюб Титиев и карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев.

Церемония вручения премии состоится 12 июня. Ее получит представитель Шевченко, так как сама она находится под домашним арестом.

Напомним, в конце января Анастасия Шевченко стала фигуранткой первого в России уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Ей вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

За время, пока активистка была под домашним арестом, ее дочь скончалась в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Следователь разрешил женщине побыть с дочерью, врачи пустили ее к ней только тогда, когда стало очевидным, что ребенок умирает.

В середине мая Шевченко заявила, что несмотря на домашний арест будет выдвигаться в Городскую думу Ростова-на-Дону.

Фонд Бориса Немцова вручает Премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России в четвертый раз. Основная задача премии — напомнить обществу о том, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу. Размер премии – 10 тысяч евро.

Лауреатами прошлых лет становились Лев Шлосберг, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.