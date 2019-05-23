Росстат отозвал данные о росте добычи газа из-за ошибки производителя. Он составил 2,6% вместо 16%

Росстат отозвал ранее опубликованный отчет, в котором по ошибке сообщил о рекордном росте добычи газа в апреле. После служебного расследования и пересчета цифр выяснилось, что рост составил почти в шесть раз меньше.

Как пишет Интерфакс, ошибка произошла из-за того, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило неточные сведения.

«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — отчитался Росстат.

Согласно уточненным данным, динамика роста добычи газа составила 2,6% вместо 16%, а нефти — 2,5% вместо 7,4%.

На расхождение данных Росстата с отраслевыми ранее обратила внимание газета «Коммерсант». Сообщалось, что промышленный рост в годовом выражении достиг 4,9%, однако после уточнения информации он составил 4,6%.