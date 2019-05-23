В московском Нескучном саду установили памятную табличку обозревателю «Новой» Зое Ерошок
«Новая газета»редакция
23 мая 2019 года на одной из скамеек напротив беседки имени 800-летия Москвы в Нескучном саду была установлена памятная табличка в честь обозревателя «Новой газеты» Зои Ерошок. Нескучный был одним из ее любимых мест в Москве.
Редакция выражает благодарность ЦПКиО им. М.Горького за содействие в размещении мемориальной таблички на безвозмездной основе.
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