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В московском Нескучном саду установили памятную табличку обозревателю «Новой» Зое Ерошок

Общество

 
Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

23 мая 2019 года на одной из скамеек напротив беседки имени 800-летия Москвы в Нескучном саду была установлена памятная табличка в честь обозревателя «Новой газеты» Зои Ерошок. Нескучный был одним из ее любимых мест в Москве.

Редакция выражает благодарность ЦПКиО им. М.Горького за содействие в размещении мемориальной таблички на безвозмездной основе.

Зоя Ерошок. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Нескучный сад. Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

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Теги:
память, москва, ерошок
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