Власти Москвы не согласовали массовый пикет в рамках экологической акции Fridays For Future, который планировали провести 24 мая. Об этом говорится в группе акции «ВКонтакте».

Организатор акции Дмитрий Поротиков рассказал «Новой газете», что всего подавались два уведомления на проведение акции. Сначала активисты хотели провести шествие и митинг. В качестве основных площадок для проведения акции в уведомлении были указаны Крымская и Пушкинская набережные, как альтернативные — Тверской и Никитский бульвары, а митинг хотели провести в Новопушкинском сквере.

В отказе, по словам Поротикова, власти заявили, что во всех этих локациях недостаточно места для проведения акций с заявленным числом участников. В уведомлении организаторы указывали до 500 человек.

В качестве альтернативной площадки власти Москвы предлагали парк «Сокольники», но она не устроила активистов.

«Мы считаем, что эта площадка не позволяет достичь реальных социальных и политических целей этого мероприятия (Fridays For Future — ред.), привлечь внимание к проблемам изменения климата и призвать к строительству массового постоянно действующего движения, которое могло бы поднимать эти вопросы (связанные с экологией — ред.)», — рассказал Поротиков.

В связи с произошедшим организаторы акции подали иск в Пресненский суд Москвы, так как после отказа московские власти решили не проводить согласительные процедуры. После этого активисты подали еще одно уведомление – на проведение массового пикета у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре. «Обычно их согласуют проще, поскольку на них нельзя использовать звукоусиление», – объяснил Поротиков.

Однако в согласовании этого мероприятия власти также отказали, указав, что в уведомлении не было указано сведений о судимости организаторов или наличии у них в течении года двух протоколов о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП).

«Это был с юридической точки зрения не отказ, а предложение устранить нарушения. При этом устранить нарушения они предлагали путем подачи нового уведомления, что уже невозможно в связи с истечением срока», – добавил Поротиков.

Международная акция Fridays For Future посвящена «борьбе с надвигающейся климатической катастрофой». Она началась после того, как шведская школьница Гретта Тунберг вместо уроков стала выходить к зданию парламента в Стокгольме с требованием принять экстренные меры против изменения климата. К ней стали присоединяться ее одноклассники, затем это движение охватило Швецию, а после — практически всю Европу. Подобные акции стали проходить в Америке и некоторых странах Северной Африки. Впоследствии Тунберг номинировали на Нобелевскую премию.

Движение также стало устраивать дни единых действий (Strike For Future). Следующий день единых действий был назначен на 24 мая, и российское экоактивисты решили к нему присоединиться. Почти в десяти городах России, в том числе в Петербурге и Кирове, акции согласовали.