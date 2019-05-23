Прокурор потребовал три года колонии для обвиняемого в экстремизме политтехнолога Милосердова

Госовинение потребовало приговорить политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, к трем годам колонии общего режима, передает ТАСС.

На заседании в Нагатинском районном суде Москвы прокурор также запросил для него ограничение свободы на 1,5 года и 320 часов обязательных работ за пособничество в изготовлении и использовании поддельного внутреннего паспорта гражданина России.

При этом адвокат Алексей Чернышев ранее ходатайствовал о прекращении дела по статьям о подложных документах из-за истечения срока давности, однако суд отказался удовлетворять эту просьбу.

Петр Милосердов находится в СИЗО с января 2018 года. По версии следствия, он вместе с националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), направленное на свержение власти в Казахстане. По двум эпизодам обвинение сводится к тому, что Милосердов якобы принял участие в разработке и составлении текстов «Проект „Злой Казах“» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», разжигающих социальную и национальную ненависть.

Также его обвиняют в использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и пособничестве в подделке документа (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Правозащитный центр «Мемориал» признал Петра Милосердова политзаключенным.