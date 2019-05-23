Экс-министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову продлили арест на два месяца

Басманный суд Москвы на два месяца продлил арест бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества.

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Судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и оставила экс-министра под стражей до 25 июля. По мнению следователя Сергея Степанова, Абызов может оказать давление на потерпевших, попытаться скрыться и уничтожить доказательства по делу. По его словам, обоснованность обвинения подтверждается показаниями потерпевшей стороны, прослушкой телефонных переговоров и письменными материалами дела.

Следователь уточнил, что обвиняемый владеет недвижимостью в Италии и Великобритании, у него обширные связи в правоохранительных органах. Также, по сведениям следствия, Абызов пытался перевести деньги на счета доверенных лиц. Сейчас все счета Абызова арестованы. Адвокат Сергей Дрозда подтвердил, что Абызов действительно пытался перевести деньги своей семье. Он пояснил, что супруга экс-министра занимается воспитанием новорожденного сына и лишена средств к существованию.

Следователь Степанов добавил, что срок предварительного расследования продлен до 25 июля и необходимо провести ряд экспертиз. В частности, отметил он, в ходе обысков в квартире экс-министра нашли пакетик с наркотическими веществами. «Абызов обвиняется в особо тяжком преступлении и невозможно избрать иную меру пресечения», – сказал следователь. Его позицию полностью поддержал прокурор.

Сергей Дрозда просил, чтобы для его подзащитного избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы, или домашний арест. «Нет конкретных данных, что наш подзащитный может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства. Нет оснований утверждать что он может продолжать оказывать влияние на свидетелей и потерпевших», – сказал защитник.

Адвокат категорически отрицает, что обнаруженный пакетик с наркотическим веществом принадлежит экс-министру. «Почему следователь не говорит, что обыск проходил без участия Абызова и на пакетике не обнаружены его следы?», – недоумевал он. По его словам, следствие решило выделить дело в отдельное производство из-за обнаружения наркотиков и для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности.

Другой защитник Руслан Кожура считает, что предъявленное Абызову обвинение относится к сфере предпринимательской деятельности и по закону Абызова не должны арестовывать. «Следствие вышло с ходатайством с самой жесткой мерой пресечения. Ограничение указанных свобод должно задаваться чрезвычайными обстоятельствами», – отметил адвокат.

Адвокат Александр Аснис заметил, что заключение под стражу следствие использует для оказания давления на обвиняемого, чтобы получить признательные показания. Защитник попросил обратить внимание на заслуги Абызова, государственные награды и положительные характеристики.

Защитники представили в суде поручительства бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, которые попросили освободить Абызова из-под стражи. Рекомендательные письма в поддержку бывшего министра поступили в суд от главы фонда «Вера» Нюты Федермессер, учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и учредителя фонда «Дети-бабочки» Ксении Раппопорт.

Сам Абызов в заключительном слове поблагодарил всех, кто поддерживает его и семью. Он категорически отрицает вину, утверждает, что не участвовал в хищении средств. Обвиняемый, ссылаясь на протоколы допросов, заметил, что потерпевший по уголовному делу Рубцов не знает, какой был нанесен ущерб его компании. Он добавил, что не понимает суть предъявленных ему обвинений.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года экс-министр, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Накануне Басманный суд также продлил им арест до 25 июля.

Путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» они похитили 4 млрд рублей, после чего в полном объеме вывели деньги за рубеж, утверждает СК.

В отношении фигурантов возбудили дело по ч. 3 ст. 210 УК и по ч. 4 ст. 159 УК (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). «Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», – говорится в заявлении ведомства.