Активистку «Ассоциации народного сопротивления» оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию «Извинись за Екб»

Хамовнический суд Москвы оштрафовал активистку «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Лилю Осипову на 15 тысяч рублей за акцию «Извинись за Екб», которая прошла у резиденции патриарха в Москве. Об этом «Новой газете» сообщил участник движения Дмитрий Карасев.

Активист Никита Зайцев в своем телеграм-канале уточняет, что Осипову оштрафовали по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, создавшей помехи функционированию инфраструктуры или пешеходов). Карасев сказал, что сам на заседании не присутствовал, но по словам других активистов, Осипова признала, что участвовала в акции, но отрицала, что это создало помехи для транспорта и пешеходов.

Активистку АНС задержали вечером 21 мая. До этого к ней приходили оперативники и требовали проехать с ними в отдел полиции, чтобы дать объяснения по поводу акции.

Акция у резиденции главы Русской православной церкви патриарха Кирилла прошла 16 мая. Во время нее активисты растянули на ограждении баннер с надписью «Извинись за Екб» и зажгли дымовые шашки. Так члены АНС поддержали жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.