Липецкого блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу об оскорблении прокурора

Мировой суд в Липецкой области оштрафовал блогера Дмитрия Пашинова на 30 тысяч рублей. Пашинова обвиняли в оскорблении зампрокурора Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных.

За две недели до приговора Пашинов был взят под стражу, хотя такая мера пресечения возможна только по тем статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок больше трех лет. Максимальная санкция за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК) — год исправительных работ. После оглашения приговора блогера освободили в зале суда.

Дмитрию Пашинову инкриминировали фразу: «Вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и козел», якобы сказанную им в мае 2017 года прокурору Пажетных. Свидетелями по делу выступали секретарь прокуратуры и дознаватель отдела полиции, фактически находившийся в подчинении у прокурора.

В интервью «Новой газете» осенью 2018 года Дмитрий Пашинов утверждал, что Пажетных выдумал эту фразу, чтобы самому избежать наказания за побои. В мае 2017 года, по словам Пашинова, прокурор вытолкнул его из кабинета и прищемил ему руку железной дверью. «Он, видимо, испугался, потому что знал, что я сниму побои и доведу дело до конца. И написал встречное заявление, что я его оскорбил», — говорил блогер.

«Я думаю, что это дело — последнее предупреждение, — сообщил Пашинов «Новой газете» по телефону после освобождения. — Если я продолжу проявлять активность, то получу более тяжкую статью. Например, подбросят наркотики. Руки чешутся что-то делать, но делать ничего невозможно, потому что на местном уровне защиты никакой».

Дмитрий Пашинов известен в Липецкой области критическими публикациями о властях села Доброго и Добровского района. С этой деятельностью он связывает серию нападений и угроз в свой адрес.

В 2011 году на машину, в которой находился Пашинов, строительный погрузчик высыпал ковш песка. Автомобиль сломался пополам, но блогер успел выскочить из салона. В 2013 году в Пашинова стреляли из травматического пистолета. А летом 2018 года по заявлению главы села Валерия Маликова суд санкционировал принудительную психиатрическую экспертизу блогера.

Незадолго до этого Пашинов опубликовал статью, в которой рассказывалось, как Маликов ехал пьяным по селу со скоростью 120 км/ч, спровоцировал ДТП и скрылся в отделе полиции. После публикации в «Новой газете» психиатрическую экспертизу Пашинова отменили, а Маликова лишили водительских прав. Позже чиновник уволился «по собственному желанию».