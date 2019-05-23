Бывшей замгоссекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Министерство иностранных дел внесло бывшую помощницу Госсекретаря США Викторию Нуланд в «черный список», из-за чего в мае ей отказали в российской визе. Об этом во внешнеполитическом ведомстве сообщили «Коммерсанту».

Ее внесли туда «в ответ на американские санкционные списки». Из-за этого Нуланд не смогла посетить проходившую 20-21 мая конференцию в Москве, в организации которой принимал участие Российский совет по международным делам.

Виктория Нуланд в 2013-2018 годах была помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а до этого работала официальным представителем Госдепартамента. За это время она поддерживала прозападные силы в Грузии, Молдавии и на Украине, где во время Майдана встречалась с активистами на площади Независимости и даже раздавала им бутерброды. Во время слушаний в Конгрессе 1 мая этого года она вновь выступала за ужесточение антироссийских санкций.

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«Черный список» российского МИД, как отмечает «Коммерсант», был создан в ответ на персональные санкции в отношении российских чиновников со стороны США, однако, в отличие от него, в открытом доступе не публикуется. В 2016 году въезд в страну на этом основании запретили бывшему послу в России Майклу Макфоллу — как утверждал тогда источник «Ъ» — «за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательный лоббист кампании давления на Россию».