Минкомсвязи уточнило условия для перевода Рунета на централизованное управление

Минкомсвязи уточнило случаи «угроз целостности, устойчивости и безопасности», в случае которых российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления по закону о «суверенном Рунете». Документ был опубликован на портале проектов нормативных актов.

Угрозы целостности предполагают невозможность установить соединение между пользователями. Угрозы устойчивости подразумевают нарушение работы сети при природных или техногенных катастрофах, а также при отказе части оборудования. Угрозы безопасности — попытки взлома оборудования провайдеров или оказания «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи.

Каждой угрозе будет присваиваться один из трех уровней, низкий, средний и высокий. В последнем случае Роскомнадзор возьмет на себя управление и сможет не уведомлять об этом провайдера. В рамках закона провайдеров обяжут установить «технические средства», которые в остальное время будут применять для блокировки запрещенных ресурсов.

Для этого будут использовать системы глубокой фильтрации трафика (DPI), которые ведомство уже просило протестировать у крупнейших операторов связи. Вице-президент МТС Андрей Ушацкий 23 мая подтвердил «Ведомостям» проведение испытаний в специальных зонах на Урале, заверив, что реальные абоненты в нем не участвуют. Другие операторы не комментировали тестирования.