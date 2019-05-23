На серой ветке московского метро застряли три поезда с пассажирами

Обновление 21:44 После того, как пассажиров из заблокированных поездов вывели, движение на серой ветке возобновилось.

Неисправный поезд заблокировал движение на севере Серпуховско-Тимирязевской линии, из-за чего в туннеле между станциями «Алтуфьево» и «Бибирево» застряли еще два поезда с пассажирами. Об этом сообщили представители метрополитена.

Поезд застрял примерно в 400 метрах от станции, о причинах сбоя не сообщается. Из-за этого, как отмечает ТАСС, около часа нет движения на ветке. В пресс-службе метрополитена отметили, что движение в обе стороны приостановили между станциями «Савеловская» и «Алтуфьево».

Как позднее сообщил Интерфакс, пассажиров вывели из неисправного поезда, а его самого отбуксировали со станции.

Подобная авария также произошла вечером 21 мая на Солнцевской ветке: в тоннеле застряли более тысячи пассажиров трех составов. Их эвакуация заняла более трех с половиной часов.