Зоозащитники провели у Государственной думы акцию против вольерной охоты
Светлана ВидановаАртем Распопов«Новая газета»
Участники «Альянса защитников животных» провели у Государственной Думы акцию против еще не принятого законопроекта о легализации охоты на диких животных, загнанных в вольер.
В знак протеста против вольерной охоты на протяжении нескольких минут участники акции по очереди комкали и бросали в мусорное ведро с надписью «На свалку истории» портреты авторов законопроекта. Акция не была согласована с московскими властями. За ритуальными действиями активистов внимательно следили полицейские.
До этого активисты в знак протеста против вольерной охоты на протяжении трех дней стояли в одиночных пикетах у здания Государственной думы.
Этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме с 16 апреля, и в случае его принятия охотникам будет разрешен отстрел животных в специальных загонах. Стоит заметить, что площадь вольера по законопроекту не должна быть меньше 50 гектар.
Всего авторами законопроекта выступила группа из 29 депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.