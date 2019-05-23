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Зоозащитники провели у Государственной думы акцию против вольерной охоты

Общество

 

Участники «Альянса защитников животных» провели у Государственной Думы акцию против еще не принятого законопроекта о легализации охоты на диких животных, загнанных в вольер.

В знак протеста против вольерной охоты на протяжении нескольких минут участники акции по очереди комкали и бросали в мусорное ведро с надписью «На свалку истории» портреты авторов законопроекта. Акция не была согласована с московскими властями. За ритуальными действиями активистов внимательно следили полицейские. 

До этого активисты в знак протеста против вольерной охоты на протяжении трех дней стояли в одиночных пикетах у здания Государственной думы.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Активистка с фотографией депутата Сергея Чижова, одного из авторов инициативы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Зоозащитница с фотографией депутата Николая Валуева. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме с 16 апреля, и в случае его принятия охотникам будет разрешен отстрел животных в специальных загонах. Стоит заметить, что площадь вольера по законопроекту не должна быть меньше 50 гектар. 

Всего авторами законопроекта выступила группа из 29 депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. 

Теги:
законопроекты, депутаты, госдума, зоозащитники, несогласованные акции
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