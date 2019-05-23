Россия договорилась об отправке военных специалистов в Конго

Россия и Конго договорились о направлении в африканское государство российских военных специалистов, сообщает ТАСС. По словам замминистра обороны Александра Фомина, это коснется обслуживания российской и советской военной техники, находящейся на вооружении у Конго.

«Она [военная техника], конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации <..> В основном на эту тему подписан сегодняшний контракт», — заявил Фомин, подписавший соглашение с российской стороны.

Он также добавил, что российские власти также ведут с Конго переговоры о поставках нового оружия: «Необходимо вооружение любому государству, в том числе и республике Конго. И этой республике есть, что защищать, она богатая».

В прошлом году Россия также направила специалистов и оружие в Центральноафриканскую республику. 23 мая радиостанция RFI сообщила о договоренностях по поставкам в страну второй партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему. По данным издания, к миссии ООН в стране также должны присоединиться 30 российских офицеров.

СМИ отмечали, что в ЦАР также находятся наемники т.н. «группы Вагнера», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, аффилированная с которым другая компания занимается там золотодобычей. Помимо этого, журналисты узнавали о работе связанных с Пригожиным политтехнологов в еще не менее 20 африканских странах.