США предъявили Ассанжу новые обвинения в нарушении закона о шпионаже

Минюст США предъявил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения по еще 17 пунктам, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее его уже обвиняли в компьютерном взломе.

Ассанжа обвинили в том, что он подстрекал бывшего аналитика разведки американской армии Челси Мэннинг к выдаче секретной информации, а также опубликовал имена секретных источников по военным действиям в Ираке и Афганистане, «поставив их жизнь под угрозу». Среди них, как отмечается, были как мирные жители, так и журналисты, правозащитники и диссиденты.

От Мэннинга, как отметили в Минюсте, Ассанж получил базы данных с 400 тысячами отчетов по Ираку и 90 тысячами отчетов по Афганистану, 250 тысяч телеграмм Госдепартамента и еще около 800 аналитических записок о заключенных в Гуантанамо.

Предъявление обвинений Ассанжу по закону о шпионаже ставит под угрозу работу журналистов, освещающих проблемы национальной безопасности, отметили в The Guardian. Это связано с тем, что обычно по нему преследуют добывших информацию служащих, вроде Челси Мэннинг, но не ее публикаторов, заметила журналистка Politico. Представитель прокуратуры заверил CNN, что Ассанжа преследуют не как простого журналиста или издателя.

Ассанж, по мнению юридического аналитика CNN, будет настаивать в суде на том, что преследование за публикацию добытой третьим лицом информации запрещено Конституцией Штатов, тогда как гособвинение будет доказывать, что тот не был сторонним издателем файлов.

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В настоящее время Ассанж отбывает 50 недель наказания в британской тюрьме за нарушение правил выхода под залог. Его арестовали после того, как Эквадор, в лондонском посольстве которого он находился около семи лет, отказал ему в дипломатическом убежище.

Из-за этого власти Швеции возобновили расследование о сексуальном насилии против Ассанжа и заявили о готовности добиваться его депортации.

Челси Мэннинг в мае также поместили под стражу — за отказ от дачи показаний по делу Ассанжа — после того как 9 мая ее освободили после двухмесячного ареста. Последние несколько лет Мэннинг была на свободе после того, как ее амнистировал Барак Обама в 2017 году.