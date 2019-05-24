«Метровагонмаш» оштрафуют на 1,5 миллиона рублей за сбой в московском метро

Завод «Метровагонмаш», который изготавливает поезда для московского метро, будет оштрафован из-за сбоя движения на Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом говорится на сайти метрополитена.

«Причина остановки понятна — техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн рублей. Завод-изготовитель — „Метровагонмаш“ — уже подтвердил техническую неисправность состава», — сообщает пресс-служба метрополитена.

Вечером 23 мая в тоннеле между станциями «Алтуфьево» и «Бибирево» застряли поезда с пассажирами. Движение восстановили через 35 минут.

Подобная авария также произошла вечером 21 мая на Солнцевской ветке: в тоннеле застряли более тысячи пассажиров трех составов. Их эвакуация заняла более трех с половиной часов.