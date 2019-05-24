СК начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни за жалобу Путину

Следственный комитет начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни Рамазана Джалалдинова, записавшего видеообращение с жалобой на чиновников президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Сообщение о преследованиях Джалалдинова и членов его семьи правозащитники направили в СК в 2016 году. Однако в проверке было отказано. Спустя три года правозащитники подали в суд, так как не смогли найти следы «другой проверки», на которую сослался следователь Адлан Лепиев, отказываясь зарегистрировать заявление.

«В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что решение по заявлению о преступлении выносится спустя трое суток после его поступления. А в этом случае Следственный комитет немного ошибся и перепутал три дня и три года. Но то, что такой рапорт все же был составлен, означает фактическое признание незаконности решения», – рассказал юрист Дмитрий Пискунов, представляющий интересы Джалалдинова.

В 2016 году Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с критикой местных властей, в частности, он пожаловался на коррупцию в республике.

После этого его дом был сожжен, а семью депортировали из Чечни. Сам Джалалдинов бежал из села после угроз со стороны замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища».

Джалалдинов записал еще одно видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что Джалалдинов может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».