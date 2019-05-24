SpaceX доставила на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками для раздачи «всемирного интернета» в рамках программы Starlink.. Об этом сообщается в твиттере компании.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

Каждый из спутников весит 227 кг, а общая масса груза — 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

Компания планирует расширить количество спутников Starlink до почти 12 тысяч, чтобы обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.

SpaceX одна из компаний, которые осуществляют проекты глобального покрытия интернета с помощью спутников на орбите. Одна из укомпаний — OneWeb к 2021 году компания планирует развернуть к орбите 600 спутников.

В России есть проект спутниковой системы «Эфир», который назвают «русским OneWeb». К 2025 году планируется создать в рамках проекта группировку из 288 спутников, чтобы обеспечить прием и передачу информации по всей Земле.