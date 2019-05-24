Пожаловавшийся на низкие зарплаты полицейских замглавы МВД задекларировал 38 миллионов рублей доходов

Самый большой доход среди сотрудников МВД за 2018 год — 38 миллионов рублей — задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев. Об этом говорится в декларации на сайте министерства.

Как пояснили в МВД, в эту сумму вошла единовременная социальная выплата на приобретение жилья. В 2017 году Гостев декларировал 3,7 миллиона рублей.

На втором месте по доходам оказался начальник контрольно-ревизионного управления МВД Николай Пилюгин, задекларировавший 24,9 миллиона рублей, на третьем — глава МВД Крыма Олег Торубаров (22,2 миллиона).

Ранее Гостев заявил, что уровень жизни полицейских снизился из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годах.

По его словам, МВД не хватает финансирования в рамках профильной государственной программы борьбы с преступностью, которая действует с 2013 года. Она составляет 70% всех выделенных МВД средств из федерального бюджета.