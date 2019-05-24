Арбитражный суд Москвы отменил штраф для связанного с Пригожиным поставщика питания

Арбитражный суд Москвы отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности поставщика питания «Школьник-ЮЗ», связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным. Соответствующая карточка опубликована на сайте суда, на нее обратило внимание «МБХ медиа».

Роспотребнадзор в феврале выписал компании штраф по статье о нарушении требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП) из-за массового отравления детей в московских детсадах, его размер не указывается. Решение об отмене штрафа суд вынес 20 мая, причины этого не называются.

Ранее суд прекратил административное производство в отношении другого связанного с Пригожиным поставщика питания «Московский школьник» по просьбе самого Роспотребнадзора. До этого ведомство требовало привлечь его к ответственности по статьям о нарушении технических регламентов и о невыполнении в установленный срок законного решения или предписания федерального органа исполнительной власти (ч. 15 ст. 19.5 КоАП).

При этом в конце апреля Роспотребнадзор подтвердил, что компании Московский школьник», «Школьник-ЮЗ» и «Конкорд», тоже связанная с Пригожиным, нарушили требования санитарного законодательства.

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Напомним, в декабре прошлого года родители детсадовцев из Москвы рассказали в соцсетях о заражении детей кишечной инфекцией. Роспотребнадзор тогда признал отравление 127 человек. Поставкой питания в детсады занимались связанные с Пригожиным ООО «Вито-1» и «Конкорд».

По версии ведомства, причиной заражения стал творог с предприятия в Липецкой области. «Конкорд» из-за произошедшего решил прекратить сотрудничество с липецким предприятием и потребовать от него возмещения убытков.

Против «Конкорда» возбудили уголовное дело о производстве, хранении или сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных в отношении товаров, услуг или работ, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК).