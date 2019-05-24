Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, добавили в НАК.
НАК сообщил об убийстве трех боевиков в Дагестане
В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков во время проверочных мероприятий в Кизилюртовском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.
«В Дагестане нейтрализованы трое бандитов, на месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, силовики были обстреляны и открыли ответный огонь.