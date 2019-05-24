В Самарской области строительство и эксплуатация моста через Волгу подорожали до 200 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта моста через Волгу в Самарской области в обход Тольятти составит примерно 200 млрд рублей. Об этом сообщало издание «Волга ньюс» со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель областного министерства. По предварительным данным, стоимость строительства моста составит 121 млрд рублей, еще примерно 80 млрд будет стоить его эксплуатация в течение 16 лет, уточнил он. До этого сообщалось, что общая стоимость проекта составит 130–140 млрд рублей.

По словам источников «Ведомостей», построить мост может компания «Мострест» Аркадия Ротенберга. Компания «Обход Тольятти», связанная с «Инфракап», которая принадлежит бывшему гендиректору Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александру Баженову и Марии Паниной, выступила с частной инициативой.

Вариант, при котором сам проект будет стоить 200 млрд рублей – один из обсуждающихся, рассказал Баженов. Он утверждал, что стоимость только строительства может составить 130 млрд рублей, а два участника обсуждения говорили о том, что она может быть еще выше – 136–138 млрд рублей. Предположительно, 67 млрд рублей на строительство выделят из федерального бюджета, но Баженов утверждает, что и этот вопрос сейчас обсуждается.

Представитель «Автодора» в разговоре с «Ведомостями» отмечал, что мост через Волгу с обходом Тольятти является первым проектом международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Планируется, что общая протяженность дороги с подходами составит 11,1 км, самого моста – 3,75 км. Источники «Ведомостей» отмечали, что строительство моста через Волгу может стать для «Мостреста» одним из крупнейших проектов со времени строительства Крымского моста.