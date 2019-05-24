Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего адвоката ЮКОСа Павла Ивлева по обвинению в отмывании и присвоении 14 млрд долларов и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

«Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в России в течение трех лет», — говорится в приговоре.

Павел Ивлев — ​юрист, который представлял интересы ЮКОСа в 1998–2003 годах. Он был заочно арестован в России с конца 2012 года Ивлев. С 2004 года Ивлев живет в США.

По версии следствия, Ивлев, чье адвокатское бюро «АЛМ-Фельдманс» представляло интересы ЮКОСа в 1998–2003 годах, совершал преступления «в составе организованной группы» под руководством бизнесмена, одного из совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Следствие отвело юристу Ивлеву роль «пособника хищения и легализации», который якобы вступил в «группу» по предложению своего однокурсника по юрфаку МГУ, ныне покойного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

Ивлев обвинялся в хищении нефти более чем на 1 трлн рублей, а также последующей легализации денег от ее продажи. Его дело было выделено из большого дела ЮКОСа и дошло до суда только к 2018 году.

Говоря о виновности Ивлева, следствие ссылалось на приговор Хамовнического суда Москвы девятилетней давности в отношении Ходорковского и другого совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Тогда судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал получение «потерпевшими» добывающими «дочками» ЮКОСа выручки и прибыли за весь инкриминируемый период (сами «дочки» прислали в суд справки о прибыли), но назвал это «хищением».

Потерпевшим и гражданским истцом в процессе была государственная компания «Роснефть», ставшая в 2007 году выгодоприобретателем юкосовских активов.

Дело ЮКОСа — преследование по инициативе Министерства по Налогам и Сборам (МНС), а позднее — Федеральной Налоговой Службы (ФНС), Ходорковского и Лебедева, а также ряда ее сотрудников и аффилированных с компанией лиц и организаций. Поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении компании стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит».