РБК: показания против главы банковского отдела ФСБ Черкалина дал экс-владелец банка «Югра»

Показания против главы банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России Кирилла Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали два источника РБК.

По словам одного из собеседников издания, Хотин сообщил следствию, что в течение трех лет платил Черкалину за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — уточнил он.

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — утверждает источник издания. По его словам, когда банкир понял, что у него не получилось избежать ареста, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным.

Сотрудники управления по поручению Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и контролировали расследование дел, либо по возможности препятствовали их возбуждению, утверждает собеседник РБК. Это подтвердили три источника издания, знакомые с фигурантами дела Черкалина.

О незаконной деятельности Черкалина знали и до показаний Хотина, сообщил другой собеседник РБК. По его словам, у управления собственной безопасности ФСБ были данные как минимум о трех случаях противоправной деятельности полковника.

Адвокат Хотина информацию о его показаниях против Черкалина отказался комментировать.

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Черкалина, а также его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля. По версии следствия, в 2011 году Фролов, Васильев и Черкалин заявили бизнесмену Сергею Гляделкину, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и он согласился передать им свою долю в уставном капитале компании. Ущерб составил 490 млн рублей, всех троих обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК).

Помимо этого, Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов (почти 55 млн рублей). СМИ сообщали, что при обысках у него нашли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей. Источник «Росбалта» утверждал, что в его деле могут появиться и другие крупные суммы.

Хотин же находится под арестом по делу о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК), в деле еще 18 фигурантов. По версии следствия, они похитили из банка «Югра» 7,5 млрд рублей.