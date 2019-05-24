«Проект»: в Кремле сочли неуважительной статью «Коммерсанта» о переходе Матвиенко в Пенсионный фонд

В Кремле сочли неуважительной статью «Коммерсанта» о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко, в которой говорилось о ее переходе на должность главы Пенсионного фонда. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Сообщение о том, что президент предложил третьему лицу в государстве (им формально считается Матвиенко) место главы Пенсионного фонда, выглядит неуважительно и нелогично, поясняют собеседники», — пишет издание.

По информации «Проекта», материал газеты критиковали кремлевские начальники, а глава управления по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев рекомендовал сотрудникам и экспертам эту тему никак не «использовать».

Позднее, как утверждает издание, представители администрации президента говорили руководителям федеральных каналов, что информация о новой должности Матвиенко не соответствует действительности, и рекомендовали ее не распространять.

В материале «Коммерсанта», опубликованном 17 апреля, говорилось, что в ближайшее время Матвиенко может уйти с поста предеседателя Совета Федерации и возглавить Пенсионный фонд. На ее место, по словам источников газеты, могли назначить главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

20 мая стало известно об увольнении по требованию акционера корреспондента «Коммерсанта» Максима Иванова и спецкора Ивана Сафронова из-за статьи о Матвиенко. Вслед за ними из газеты ушел весь состав отдела политики.

Владелец издательского дома Алишер Усманов заявлял, что не имеет отношения к произошедшему, гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин — что их уволили из-за нарушения редакционных стандартов. Сама Матвиенко отмечала, что ни на кого из журналистов не давила, поскольку «это не ее стиль».