Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Такое заявление она сделала в пятницу на пороге официальной резиденции на Даунгинг-стрит, передает «Би-би-си».

По ее словам, она покинет пост премьера 7 июня.

«Мне очень жаль, что я так и не смогла завершить выход Великобритании из Евросоюза»,

— заявила Мэй, отметив, что очень гордится тем прогрессом, который был достигнут за эти годы. «Но я знаю, что это возможно. И мой преемник должен суметь найти консенсус», — подчеркнула она.

Свое выступление Мэй закончила со слезами на глазах: «Я благодарна за возможность служить стране, которую я люблю».

Тереза Мэй заняла пост премьера в июле 2016 года после отставки Дэвида Кэмерона на фоне итогов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Она стала второй в истории женщиной (после Маргарэт Тэтчер – ред.) на посту главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно намеченному после референдума плану, Великобритания должна была выйти из ЕС к 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложенные Мэй проекты по Brexit. За время премьерства Мэй в отставку ушли 36 министров, 21 из них — из-за разногласий по поводу Brexit.