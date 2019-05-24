СК прекратил дело о коррупции в МВД на 1,4 миллиарда рублей

Следственный комитет России прекратил уголовное дело о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, сумма ущерба по которому составила 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Вадима Мясникова и источники.

В постановлениях о прекращении дела, которые получили адвокаты фигурантов, говорится, что следователь Алексей Донсков больше не видит в действиях обвиняемых состава преступления и предоставляет им права на реабилитацию и получение компенсаций за возможно нанесенный моральный и имущественный ущерб.

По словам Мясникова, который защищал главного обвиняемого по делу, экс-начальника научно-производственного объединения МВД «Специальная техника и связь» (СТиС) Андрея Нечаева, в рамках расследования следствие проверило все обстоятельства. Никто из адвокатов не смог ответить на вопрос о том, воспользуются ли фигуранты дела правом на реабилитацию. Мясников лишь добавил, что его подзащитный хочет вернуться на госслужбу.

Систему ИСОД установили в МВД в 2014–2016 годах. Благодаря ей все территориальные и профильные подразделения министерства связали в единую цифровую сеть, это позволило быстро и по защищенным каналам передавать данные внутри него. Однако на открытии выставки «Интерполитех» в 2017 году ее главного конструктора Нечаева задержали.

По версии следствия, он принял и оплатил незавершенные работы, нанеся таким образом ущерб МВД. В СК посчитали, что нанятые Нечаевым специалисты не доделали по крайней мере три компонента ИСОД: систему «Следопыт М» для оперативников уголовного розыска, сервер «Мост» для закрытой связи с МВД с Генпрокуратурой и общеполицейскую базу данных «Модернизация».

В отношении Нечаева возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК). Впоследствии фигурантами дела стали глава компании AT Consulting Сергей Шилов, гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, экс-заместитель гендиректора НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина Геннадий Купинский. Они участвовали в ИСОД как подрядчики и субподрядчики.

Некоторые фигуранты дела стали сотрудничать со следствием, и из-за их показаний Нечаева обвинили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Большинство экспертов однако не смогли установить, вовремя или нет была произведена оплата за ИСОД.