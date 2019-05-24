Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил об угрозах со стороны следователя

Обвиняемый в шпионаже (ст. 276 УК) Пол Уилан заявил, что следователь Федеральной службы безопасности Алексей Хижняк ему угрожал, передает ТАСС.

Уилан хотел заявить отвод Хижняку. «Он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», — заявил обвиняемый. Однако судья объяснил, что Уилан может заявлять отводы прокурору или составу суда, но не следователю. «Я понимаю это, но что мне делать, если мои права нарушаются?» — спросил он у суда.

По мнению Уилана, следователь «ведет себя непрофессионально». Он не уточнил, какие именно нарушения допустил Хижняк и в чем заключались угрозы с его стороны.

Уилана, у которого есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады, задержали в декабре прошлого года. Его заподозрили в шпионаже, а в конце января у Уилана нашли документы, содержащие государственную тайну. Он отрицает свою вину и называет уголовное преследование ошибкой.